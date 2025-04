Donna in bici investita da carro funebre

Pavia – Verso le due e mezza di oggi pomeriggio una donna di 51 anni in bicicletta è stata investita in Viale Campari da un carro funebre mentre trasportava un feretro. I due mezzi procedevano nella stessa direzione, dal centro cittadino verso viale Lodi. Sul posto l’ambulanza del 118, una pattiglia della Polizia Municipale e i Carabinieri che hanno effttuato irilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo i primi accertamenti la ciclista avrebbe improvvisamente svoltato a sinistra, probabilmente per evitare un ostacolo, portandosi al centro della carreggiata. Il gesto ha colto di sorpresa il conducente del carro funebre, che non ha potuto evitare il contatto. La donna è stata ricoverata in codice giallo.