Finisce col trattore contro un albero e rimane imprigionato: ricoverato in codice giallo

Tonco (AT) – Nella tarda mattinata di oggi un uomo di 71 anni che stava lavorando nel suo campo coltivato nella campagna di Via Mazzini è rimasto schiacciato dal trattore che guidava ed è stato trasportato in codice giallo con l’Elisoccorso all’ospedale di Alessandria. Sul posto, oltre all’ambulanza e all’Elisoccorso del 118, anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Dai primi accertamenti pare che tutto sia dovuto al fatto che, guidando in retromarcia, non si sia accorto di un ostacolo per cui dopo l’impatto è rimasto incastrato tra il veicolo e un albero. È stato liberato dai sanitari intervenuti. Non sarebbe in pericolo di vita.