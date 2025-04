Alessandria – Nel tardo pomeriggio di oggi poco prima delle sette in Piazza Matteotti una moto si è scontrata con un’auto. Sul posto una pattuglia della Polizia Municipale insieme ai Carabinieri e l’ambulanza del 118 che ha ricoverato in codice giallo all’Ospedale di Alessandria il motociclista le cui condizioni non sono gravi.