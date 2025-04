Genova – Stamane all’ospedale Villa Scassi un medico del Pronto Soccorso è stato aggredito da un uomo di 40 anni che lo ha preso a calci. Fondamentale l’intervento dei poliziotti in turno al posto fisso di polizia che hanno bloccato e arrestato il paziente. Ancora al vaglio degli inquirenti le cause dell’incidente. Non si esclude che l’aggressore fosse ubriaco.