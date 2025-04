Schianto frontale tra un’auto e un camion: morta una donna, ferita la figlia

Pozzuolo Martesana (MI) – È di un morto e un ferito grave il tragico bilancio di un grave incidente stradale che si è verificato sulla Sp103 a Cascina Piola verso le due di oggi pomeriggio. Per cause in corso di accertamento, una Opel Corsa guidata da una donna di 46 anni residente a Truccazzano, che viaggiava con la figlia di 16 seduta dietro, s’è schiantata contro un camion. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la donna avrebbe perso il controllo dell’automobile invadendo la corsia di marcia opposta su cui stava sopraggiungendo la motrice del camion. L’impatto è stato inevitabile. Successivamente l’automobile è finita fuori dalla carreggiata. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Per la donna non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La giovane, invece, è stata stabilizzata e accompagnata con l’elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono gravi: ha riportato traumi alla testa, al volto e a una gamba. Illeso, invece, il conducente del mezzo pesante, un uomo di 44 anni. La strada provinciale è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi della Polizia Locale che determineranno l’esatta dinamica del sinistro. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Sull’arteria stradale si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni.