“Fido” finisce in un pozzo, lo salvano i Pompieri

Quargnento (AL) – Non lo hanno visto tornare a casa la sera: a quell’ora “Fido” (lo chiamiamo così) tornava sempre dai suoi padroni dopo aver scorrazzato pe la campagna perché la pappa era pronta e la sua calda cuccia a disposizione per una bella dormita. Ma Fido non è tornato, è stato fuori tutta la notte e i suoi padroni si sono preoccupati per cui hanno dato l’allarme ai Vigili del Fuoco che sono intervenuti subito. Stamane verso le 11 dopo le ricerche l’hanno trovato in fondo a un pozzo di circa 12 metri di profondità. Utilizzando tecniche di derivazione speleo-alpino-fluviale i Pompieri raggiungevano Fido e provvedevano a tirarlo fuori e a portarlo in salvo. Il cane, una volta recuperato, infreddolito e impaurito ma in buone condizioni di salute, era consegnato ai proprietari per le cure del caso. L’intervento terminava alle ore 12 circa col rientro della squadra operativa. Era pronta una bella pappa calda per Fido che se l’è mangiata molto volentieri.