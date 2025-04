Nasce il nuovo “governo rosa” della Fondazione Crt: si chiude la stagione dei “patti occulti”

Torino (Amalia Angotti – Ansa) – Con la nomina del nuovo board della Fondazione Crt, che sarà eletto il 14 aprile dal consiglio di indirizzo, si chiude la difficile stagione degli scontri interni, dei veleni e dei “patti occulti”, che per oltre un anno ha contrassegnato la vita dell’ente, vicina al commissariamento da parte del ministero dell’Economia.

Ieri il consiglio di indirizzo della Fondazione, tra i principali azionisti di Unicredit, ha presentato la lista, l’unica in campo, coi sei nomi scelti e condivisi con le istituzioni: Luisa Vuillermoz, direttrice della Fondazione Grand Paradis, l’imprenditrice Roberta Ceretto, l’ex vicerettore del Politecnico di Torino Luca Settineri, l’ex responsabile della comunicazione della Juventus Claudio Albanese, Enzo Pompilio D’Alicandro, imprenditore della logistica e vicepresidente della Camera di Commercio di Torino e Paola Casagrande che è stata dirigente di spicco della Regione Piemonte. I criteri seguiti per la scelta dei consiglieri sono quelli della parità di genere – sono tre uomini e tre donne – della competenza e della rappresentanza territoriale e istituzionale. Il consiglio avrà una connotazione rosa se si considera che anche la presidente Anna Maria Poggi (nella foto) e la segretaria generale Patrizia Polliotto sono donne.

Alla scelta dei nomi si è arrivati grazie anche al lavoro dei tre ‘saggi’ scelti dal consiglio di indirizzo – Cristina Di Bari, Michele Rosboch e Giampiero Leo – che hanno ascoltato tutti, senza registrare nessuna divisione o cordata. La presidente Poggi parla di “un lavoro intenso, fatto in grande armonia dal consiglio di indirizzo, preludio dell’apertura di una nuova stagione della Fondazione”.

Il 14 aprile – quasi a un anno dalle dimissioni dell’ex presidente Fabrizio Palenzona, avvenute il 23 aprile 2024 – il consiglio di indirizzo delibererà anche sul bilancio dell’ultimo esercizio, il migliore degli ultimi quindici anni. Subito dopo commissioni e gruppi di lavoro cominceranno a mettere a punto il piano triennale della Fondazione, con l’obiettivo di approvarlo prima dell’estate. Si andrà avanti, quindi, con lo stesso impegno che ha portato in questi mesi prima all’approvazione del nuovo statuto e ora della lista unitaria per il cda. Per garantire il lavoro necessario i consiglieri – secondo quanto si apprende – hanno anche accettato di superare il numero di commissioni per le quali ricevono il gettone di presenza.