Salvati due cani rinchiusi in un casolare tra escrementi e rifiuti

Pavia – Grazie alla segnalazione delle Guardie Zoofile dell’OIPA, due cani, un maremmano e un pastore cecoslovacco, trovati in un casolare tra escrementi e rifiuti, sono stati salvati dai Vigili del Fuoco, insieme ai Carabinieri e ai veterinari dell’ATS (Agenzia di Tutela della Salute). Erano in una condizione di estrema sofferenza e degrado, con gravi carenze igienico-sanitarie. Il casolare, apparentemente abbandonato, presentava una situazione di fatiscenza assoluta. Le stanze erano invase da feci e urine, e il pavimento coperto di rifiuti, tra cui lattine di cibo per cani aperte e taglienti, vetri rotti e mobili devastati. Le autorità hanno disposto il sequestro sanitario degli animali, che sono stati prontamente prelevati e trasferiti al canile sanitario di Voghera. Qui sono stati sottoposti a esami clinici approfonditi per valutare le loro condizioni di salute. Fortunatamente pur se traumatizzati dalla lunga sofferenza, sono ora al sicuro e in via di recupero.

Foto: Oipa