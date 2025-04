Sbarcati a Genova altri 88 profughi

Genova – È iniziato stamane lo sbarco degli 88 migranti sulla nave Humanity 1 che hanno navigato per 4 giorni su una nave non nata per fare trasporto passeggeri provocando le proteste e le denunce dell’associazione umanitaria tedesca Sos Humanity che accusa l’Italia di violare le norme del diritto internazionale sul soccorso dei naufraghi, norme che prevedono il trasporto dei haufraghi nel primo “porto sicuro” ovvero il primo scalo disponibile e dotato di strutture sanitarie, mentre il nostro Governo ha risposto che è lo Stato che indica alle navi dove devono sbarcare. A bordo della Humanity 1 la metà dei passeggeri sono minori non accompagnati e neonati provenienti da Egitto, Sierra Leone, Guinea, Camerun, Pakistan, Sudan, Yemen, Ghana e Costa D’Avorio.