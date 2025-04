Chiesti dal Pm 6 anni e 8 mesi per l’ex sindaca di Gavi

Alessandria – L’ex sindaca di Gavi è accusata di concussione (per la vicenda legata alle dimissioni di un’altra ex sindaca Rita Semino nel 2019), di peculato (rimborsi del Comune per spese sostenute tra viaggi e acquisti di beni) e falso in atto pubblico. Per lei stamane il Pm Francesco Bruzzone ha chiesto una condanna a sei anni e otto mesi. Per la stessa vicenda il Pm ha chiesto rispettivamente la condanna del capo dell’ufficio tecnico Pierpaolo Bagnasco per falso e tentata concussione (un anno e 9 mesi), della segretaria Giovanna Sutera, accusata di falso, favoreggiamento e peculato (due anni e 10 mesi).