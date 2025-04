Il Monferrato in mostra con sette interessanti appuntamenti nelle “Terre del Vino”

Alessandria – Saranno sette gli appuntamenti dal 16 maggio al mese d’agosto nel territorio alessandrino nell’ambito della rasegna “Grandi vini, grandi eventi in provincia di Alessandria” organizzata da Alexala. Si inizia a Novi Ligure da venerdì 16 a domenica 18 maggio con “Dolci Terre di Primavera” che riguarderà non solo i vini Doc e Docg ma anche il meglio dell’enogastronomia territoriale, tra spettacoli e divertimento. In contemporanea sarà la volta di Ovada con “Paesi e Sapori”. Il 17 e 18 maggio sarà la volta di Casale che ospiterà al Castello l’edizione di “Golosaria tra i castelli del Monferrato”, anche in questo caso con un trionfo di vini, prodotti tipici e appuntamenti con cantine, artigiani del gusto ed eventi culturali. La serie di manifestazioni continuerà a Tortona da venerdì 23 a domenica 25 con la 26ª edizione di “Assaggia Tortona” che si svolgerà nel. Ad Alessandria da venerdì 6 giugno a domenica 8 si terrà la manifestazione ideata da Confcommercio che valorizzerà il centro storico del capoluogo non solo con eccellenze di sapori, ma anche con una nutrita offerta di eventi culturali, di spettacoli, grazie alla riapertura di rinomati siti artistici. Quindi il “Gavi Festival” da sabato 28 giugno a domenica 27 luglio per finire ad Acqui Terme con la Festa del Brachetto Doc ad agosto.