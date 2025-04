Prende a martellate la capotreno e poi tenta la fuga: fermato da un Carabiniere a bordo

Genova – Stamane verso le nove, sul treno regionale Ventimiglia-Sestri (che s’è fermato a Bogliasco) è nato un diverbio tra alcuni passeggeri, degenerato in rissa. Chiamata da un viaggiatore, è stata aggredita anche la capotreno, colpita alle braccia con un martelletto da un viaggiatore che poi ha tentato la fuga ma è stato fermato da un carabiniere in borghese presente a bordo. Sul posto le ambulanze della Croce Verde di Quarto e di Recco, oltre ai Carabinieri. La capotreno è stata accompagnata all’ospedale San Martino in codice giallo, un’altra persona rimasta ferita è stata invece accompagnata in codice verde, sempre al San Martino.