Riparte la stagione termale ad Acqui

Acqui Terme (AL) – Lo Stabilimento Termale Nuove Terme riaprirà lunedì 14 aprile e chiuderà sabato 13 dicembre 2025 senza pause néa luglio né ad agosto. Le fonti ipertermali (75°C e 50°C) e sulfureo-salsobromojodiche, presentano potenti effetti terapeutici in un ampio ventaglio di patologie. Tra queste, l’artrosi e i reumatismi extra-articolari. Il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l’importanza per la salute di questi effetti istituendo delle Convenzioni con le strutture termali che permettono l’accesso alle cure termali attraverso il solo pagamento del ticket (€ 55,00) o della quota ricetta (€ 3,10). Ulteriori informazioni sul sito delle Terme di Acqui: https://www.termediacqui.it/cure-termali/. Ad aprire saranno gli stabilimenti di via XX Settembre grazie alla sistemazione degli ambulatori, delle postazioni per le inalazioni e delle cabine per i fanghi. Già domenica dovrebbero iniziare le visite di coloro che hanno prenotato delle cure. Le acque termali provengono da 3000 metri di profondità. Per quanto riguarda la gestione a maggio 2025 scadrà una delle tre concessioni, la più ampia, per cui s’è riaperto il dibattito sulla gestione pubblica delle Terme di Acqui, con l’ipotesi di una società “In house” tra Regione e Comune. Resta il fatto che, per superare questo punto, il 26 aprile 2026 è la data scelta per la ripartenza del termalismo acquese e per la decadenza di tutte le concessioni attualmente in vigore.