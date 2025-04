Uccide la moglie poi si spara

Confienza (PV) – Alselmo Zanellato, 68 anni, muratore in pensione, ha ucciso la moglie Clarangela Crivellin di 66 anni, con sei coltellate, per poi uscire nel piccolo ricovero-attrezzi accanto al pollaio, impugnando il suo fucile da caccia calibro 12, lo stesso che usava per le battute in campagna, e si è sparato un colpo fatale al torace. A trovare i loro corpi, nel pomeriggio di lunedì 8 aprile, è stata la nuora, compagna dell’unico figlio della coppia (un autotrasportatore che vive a Robbio), preoccupata per il prolungato silenzio dei suoceri, che s’è recata a casa loro trovandosi davanti due cadaveri. Sul posto i Carabinieri che stanno indagando. Secondo le prime stime, l’omicidio-suicidio risalirebbe a più di 24 ore prima del ritrovamento. Sembra infatti che nessuno abbia più visto gli anziani coniugi da venerdì scorso.