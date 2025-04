Pallacanestro Serie B – Arezzo accelera alla fine e batte il Derthona

Arezzo (BC Servizi Basket Aretina – Gulliver Supermercati Derthona 66-64) – Amara trasferta per il Gulliver Supermercati Derthona, che cade sul campo della BC Servizi Basket Aretina nella terza giornata di ritorno del Play-in Gold di Serie B Interregionale. La formazione Bianconera, guidata da coach Ansaloni, ha approcciato la gara con grande determinazione, riuscendo a mantenere il controllo della gara per la maggior parte del tempo sulla doppia cifra di vantaggio. Derthona però subisce notevolmente l’avanzata toscana nell’ultimo quarto di gara con un importante parziale di 20-9 a favore dei padroni di casa, che ha ribaltato le sorti dell’incontro condannando i tortonesi alla sconfitta. Nonostante l’amaro epilogo, il Gulliver ha mostrato buone trame di gioco, affidandosi in particolare al quartetto composto da Gatti, Farias, Bellinaso e Aprile, protagonisti offensivi della serata per i Bianconeri. Con questo risultato, si azzerano le speranze del Gulliver di rientrare tra le prime otto squadre, posizione che avrebbe garantito l’accesso ai Play-Off per la promozione. ll prossimo incontro per il Gulliver Supermercati Derthona sarà sabato 12 aprile in casa contro il Consorzio Leonardo Quarrata, con palla a due fissata alle ore 18:00.

BC Servizi Basket Aretina – Gulliver Supermercati Derthona 66 – 64 (13-18/16-21/17-16/20-9)

Aretona: Toia 6, Nica ne, Iannicelli 2, Dal Pos 9, Buzzone 11, Lemmi 2, Prenga 19, Vagnuzzi, Kader 3, Fabrizi ne, Bischetti 14. All. Fioravanti.

Derthona: Fonio Fracchia, Fogliato 2, Lisini, Farias 16 (3/3 da tre, 6 reb, 5 ast, 24 di val.), Albertinazzi 2, Borasi, Diodati 3, Aprile 10 (4/6 dal campo), Bellinaso 15 (4/4 da due, 4/4 ai liberi), Gatti 16 (3/6 da due, 6 reb), Cissè (9 reb, 4 ast). All. Ansaloni.

Arbitri: Cavasin di Rosignano Marittimo (LI) e Deliallisi di Livorno.

Foto: Derthona Basket