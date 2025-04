Resta con le gambe incastrate fra le lame di una motozappa: è grave al Cto

Valenza (AL) – Ieri pomeriggio verso le sei e mezza, per cause in corso di accertamento, un uomo di 60 anni è rimasto incastrato con le gambe tra le lame di una motozappa in un campo in frazione Monte Valenza di Via Italia. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno liberato il ferito, un’ambulanza del 118, l’Elisoccorso e i Carabinieri che hanno effettuato gli accertamenti del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’infortunio. L’uomo, in gravi condizioni, è stato trasferito al CTO di Torino in Elisoccorso.