Si lancia dal muraglione e si frattura le gambe

Biella – Stamane non sono riusciti a fermarlo. Al terzo tentativo in tre giorni, dopo che aveva tentato due volte di buttarsi dal muro di Via Carducci, ma era stato bloccato da alcuni passanti, stamane ce l’ha fatta ed è riuscito a buttarsi dal muraglione di Via Cernaia fratturandosi entrambe le gambe. Si tratta di un uomo di 50 anni. Qualcuno ha dato l’allarme e quando gli agenti sono intervenuti era già oltre il muretto. Uno di loro è riuscito ad afferrarlo per la giacca nel tentativo di salvarlo, ma si è divincolato e si è lanciato nel vuoto. Per fortuna il gesto dell’agente ha rallentato la caduta, riducendone almeno in parte l’impatto. L’uomo è stato subito soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale: è ricoverato in gravi condizioni.