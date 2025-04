S’incendia un camion: autostrada chiusa in entrambe le direzioni

Sestri Levante (GE) – Stamane verso le 10:30, per cause in corso di accertamento, un camion che trasportava carta ha preso fuoco sull’autostrada A12, nella galleria del Fico, prima dello svincolo di Sestri Levante, all’altezza del chilometro 47, in direzione Livorno. Sul posto i Vigili del Fuoco, una pattuglia Polstrada e l’ambulanza del 118. L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Chiavari e Sestri Levante per consentire il ripristino della percorribilità. L’autista del camion è riuscito a fermarsi all’imbocco della galleria ed è stato portato in codice giallo all’ospedale di Lavagna in via precauzionale. È risultato lievemente intossicato anche un operaio di Autostrade che stava controllando la tratta a bordo del suo veicolo. Quando ha notato l’incendio si è adoperato per fermare le macchine ed evitare conseguenze peggiori: anche lui è stato portato in codice giallo a Lavagna.