“10eLotto”: Lombardia protagonista dell’ultima estrazione con vincite per 75.000 euro

Milano – La Lombardia è stata la grande protagonista delle ultime estrazioni del 10eLotto avendo fatto registrare la vincita più alta del concorso in questione. A Meda, in provincia di Monza-Brianza, è stato centrato un 9 da 60.000 euro, a fronte di una giocata da 3 euro nella modalità Frequente del gioco, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. È quanto riporta l’agenzia di stampa Agimeg. A Cassina de’ Pecchi, in provincia di Milano, sono stati vinti 15.000 euro con un 5 nella modalità Frequente.