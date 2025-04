È rivolta nel Torino Calcio, i tifosi al presidente “Cairo da Alessandria”: “Non salga a Superga”

Torino – I tifosi Granata presentano il conto al presidente mandrogno Urbano Cairo intimandogli di non farsi vedere a Superga in occasione della commemorazione del 4 maggio (quella della tragedia di Superga che fu un incidente aereo avvenuto il 4 maggio 1949 a Torino. Alle ore 17:03 il Fiat G.212 della compagnia aerea ALI, registrato come I-ELCE, con a bordo l’intera squadra del Grande Torino, si schiantò contro il muraglione del terrapieno posteriore della basilica di Superga, che sorge sulla collina torinese. Nell’incidente perse la vita l’intera squadra del Torino, vincitrice di cinque scudetti consecutivi dalla stagione 1942-1943 alla stagione 1948-1949 e che costituiva la quasi totalità della Nazionale italiana). I “Resistenti Granata”, hanno spedito una lettera al proprietario del Torino Cairo chiedendogli di stare lontano dalle celebrazioni perché “ha ampiamente dimostrato il suo totale disinteresse nell’onorare e tramandare il ricordo degli Invincibili”. Oltre agli ormai noti contrasti tra il presidente e i tifosi, a Cairo non si perdona la cessione di Bellanova a fine agosto 2024. Si tratta dell’ennesima iniziativa da parte del “Popolo Granata” che in stagione ha già organizzato una marcia con 10.000 persone e poi lo sciopero del tifo per 45′ con l’abbandono della curva.