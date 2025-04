L’implacabile cane antidroga Orso fa arrestare uno spacciatore di 28 anni

Ovada (AL) – Il Cane antidroga Orso della Polizia Municipale di Alessandria è implacabile per scovare e quindi fare arrestare gli spacciatori. Ieri, grazie a lui, i carabinieri di Ovada, con l’unità cinofila della polizia locale di Alessandria, hanno arrestato uno spacciatore di 28 anni. A casa sua hanno trovato 35 grammi di hashish e un bilancino di precisione, coltelli, strumenti per il confezionamento dello stupefacente, oltre a 4.000 euro in banconote di piccolo taglio, provento dell’attività di spaccio.