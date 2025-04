Gattinara (VC) – Per cause in corso di accertamento questa notte una donna di 67 anni è morta nell’incendio del suo alloggio in uno stabile di Vicolo Canale. Sul posto i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire la dinamica del tragico incidente. I aanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per la donna trovata ormai morta.