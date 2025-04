Pallacanestro Eurolega – Olimpia Milano si rialza e batte il Baskonia

Milano (Olimpia Milano -Baskonia 111-89) – L’obiettivo del breve (se non brevissimo) periodo è raggiunto. Milano interrompe la striscia di 5 ko consecutivi incassati tra Eurolega e campionato e chiude la stagione europea con un record in pareggio (17-17). Lo scorso anno sarebbe valso la qualificazione al play-in, raggiunto dalla Virtus. Ma oggi, con un livello generale della competizione sempre più alto, è buono soltanto per l’11esima piazza. Una delusione rispetto alle aspettative estive, come riconosciuto anche da coach Ettore Messina.Il mercato porterà ora una nuova pedina in casa Olimpia prima dell’inizio dei playoff. Andrà a sostituire con molta probabilità Nenad Dimitrijevic, non convocato per scelta tecnica e nemmeno presente in tribuna per accompagnare la squadra. Chi sarà? Per il momento non trapela nulla, ma, con il rientro di Josh Nebo sempre più vicino, Milano ha assoluta necessità di aggiungere un elemento di qualità e personalità sul perimetro. Nel frattempo, l’Olimpia attende Pistoia nel mezzogiorno domenicale del prossimo turno di campionato: sulla carta, un’altra partita buona per provare a ritrovare fiducia e serenità dopo la dolorosissima caduta nella volata finale per la post-season europea.

Olimpia Milano -Baskonia 111-89 (31-18, 31-17, 20-26, 29-28)

Milano: Mannion 8, Tonut, LeDay 32, Ricci 7, Mirotic 23; Bortolani 2, Brooks 18, Lonati, Flaccadori 6, Diop 11, Gillespie. All.: Messina.

Baskonia: Howard 8, Sedekerskis 5, Forrest 7, Diop 8, Moneke 9; Raieste 7, Savkov, Luwawu-Cabarrot 8, Jaramaz, Rogkavopoulos 10, Hall 10, Samanic 17. All.: Laso.