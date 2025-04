Calcio Serie A – Dopo un primo tempo da sornione il Milan si sveglia nella ripresa e demolisce l’Udinese

Udine (Udinese – Milan 0-4) – Il Milan supera 4-0 l’Udinese nel primo anticipo della 32a giornata di Serie A: ritrova i tre punti dopo due partite e prova a rimanere agganciato al treno per l’Europa. I Rossoneri, schierati da Conceiçao col 3-4-3, la indirizzano al tramonto del primo tempo con le reti di Leao e Pavlovic, per poi chiuderla nel secondo con quelle di Theo Hernandez e Reijnders. In attesa delle gare del weekend salgono a -1 dall’ottavo posto occupato dalla Fiorentina. Per i friulani, sostanzialmente privi di obiettivi in questo finale di stagione, un ko pesantissimo, il quarto di fila. Per la cronaca al 33′ i padroni di casa vanno vicini al vantaggio in contropiede: il destro da posizione defilata di Ehizibue è potente, ma Maignan si allunga e allontana il pericolo. La pressione dei ragazzi di Conceiçao sale nei minuti finali e al 42′ è Leao a sbloccarla: pallone recuperato da Fofana a un ingenuo Lucca, palla per il portoghese che con un gran destro di prima intenzione la mette all’incrocio. L’Udinese accusa il colpo e subito prima dell’intervallo il Milan fa 0-2: il corner di Pulisic trova la testa di Pavlovic che raddoppia. Il Milan ha una buona chance con Reijnders al 69′ e al 74′ la chiude: il neo entrato Abraham pesca in profondità Theo Hernandez che, dopo una delle sue cavalcate, fa esplodere un sinistro sul primo palo su cui Okoye non può nulla. Il sigillo lo mette poi Reijnders all’81’ raccogliendo da due passi un assist di Leao. Il Milan fa festa e prova a guardare con fiducia a un finale di stagione in cui può avere ancora qualcosa da dire.

Udinese – Milan 0-4

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen (dal 76′ Pafundi), Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric (dal 65′ Bravo), Karlstrom, Ekkelenkamp (dal 76′ Payero), Kamara (dal 65′ Rui Modesto); Atta; Lucca (dall’84 Pizarro). In panchina: Sava, Padelli, Payero, Zarraga, Palma, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Modesto, Pizarro. All. Kosta Runjaic.

Milan (3-4-3): Maignan (dal 55′ Sportiello); Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez (dal 73′ Sottil), Reijnders, Fofana, Hernandez (dall’83 Bartesaghi); Pulisic, Jovic(dal 73′ Abraham), Leao (dall’83 Terracciano).In panchina: Sportiello, Torriani, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Musah, Abraham, Sottil. All. Sergio Conceiçao.

Gol: 42′ Leao, 45′ Pavlocic, 74′ Hernandez, 81′ Reijnders.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Foto: Goal Com