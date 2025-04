Calcio Serie B – Il Pisa domina e vince

Reggio Emilia (Reggiana – Pisa 0-2) – Il Pisa si rimette in marcia verso il sogno. La squadra di Filippo Inzaghi sbanca Reggio Emilia con il risultato di 2-0 e rimanda lo Spezia a -8, coi Bianconeri domani (domenica 13 aprile) impegnati sul campo del Mantova. Per il Pisa gol nel primo tempo di Lind e Tramoni. Il prossimo impegno dei Nerazzurri, che hanno reagito alla grande al ko interno col Modena, è in casa contro la Cremonese nel giorno di Pasquetta. Lo Sporting Club con poco più del minimo del gas aperto conquista tre punti pesantissimi nella corsa verso la Serie A. La Reggiana dura appena quattro minuti, quelli iniziali, nei quali con una pressione portata con decisione riesce a mantenere i Nerazzurri lontani dall’area granata. Dopodiché il Pisa alza i giri del motore quel tanto che basta per legittimare una vittoria che, in attesa della gara di domani contro il Mantova, lo porta a +8 sullo Spezia. E intanto c’è ancora una gara da giocare.

Reggiana – Pisa 0-2

Reggiana (3-4-2-1): Bardi; Libutti, Meroni (79′ Rozzio), Lucchesi; Fiamozzi, Sersanti (66′ Reinhart), Kabashi (46′ Maggio), Marras; Portanova (43′ Portanova), Girma; Vido (66′ Gondo). All. Dionigi.

Pisa (3-4-2-1): Semper; Calabresi (78′ Rus), Caracciolo, Bonfanti; Touré, Solbakken (46′ Marin), Piccinini (46′ Abildgaard), Angori; Tramoni, Moreo (78′ Hojholt); Lind (66′ Meister). All. Inzaghi.

Gol: 24′ Lind (P), 44′ Tramoni (P).

Arbitro: Ermanno Feliciani.

Ammoniti: Solbakken (P), Girma (R), Kabashi (R), Piccinini (P), Marras (R).

Foto: Rai News