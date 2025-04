Calcio Serie C – “Gol della bandiera” per la Clodiense che si arrende all’Atalanta U23

Chioggia (Union Clodiense – Atalanta U23 1-3) – L’Atalanta U23 espugna lo stadio di Chioggia vincendo per 3-1 contro l’Union Clodiense. L’approccio dell’Union non è dei peggiori: nei primissimi minuti Chiwisa calcia al volo dal limite dopo una respinta della difesa ospite, sfiorando il vantaggio. È però un’illusione. L’Atalanta U23, con il suo pressing alto e le giocate di qualità, prende subito il controllo del match. Al 6’ Gyabuaa entra in area, duetta con un compagno ed è steso da Salvi: l’arbitro indica senza esitazioni il dischetto. Panada si presenta dagli undici metri e, con un tiro potente che sbatte sulla traversa e finisce in rete, firma l’1-0. I Nerazzurri continuano a spingere, mentre la Clodiense fatica a reagire. Brzan evita il raddoppio con una gran parata su Vlahovic, ma al 39’ l’Atalanta trova comunque il 2-0: ancora Gyabuaa semina il panico sulla destra e serve Bergonzi, che in scivolata batte il portiere Granata. La prima frazione si chiude tra i fischi, con l’Atalanta meritatamente in doppio vantaggio. Anche gli ultimi tentativi su palla inattiva non sortiscono effetto, e al 79’ Vlahovic sigla un meraviglioso gol con un tiro a giro che vale il 0-3 ma non è ancora il risultato definitivo perché all’88’ Sinani sigla il gol della bandiera con un colpo di testa perfetto.

Union Clodiense – Atalanta U23 1-3

Union Clodiense: Brzan R., Lattanzio A., Salvi M., Munaretto A., Sinn L., Firenze M. (dal 1′ st Serena F.), Chiwisa M. (dal 1′ st Nelli J.), Manfredonia M. (dal 1′ st Cester S.), Orfei A., Sinani I., Biondi K.. In panchina: Cester S., Kostadinov D., Martignago R., Nelli J., Pezzolato M., Serena F., Tavcar A., Vukusic R. All.: Andreucci.

Atalanta U23: Pardel P., Gyabuaa M., Obric R., Navarro A. (dal 41′ st Lonardo E.), Bergonzi F., Panada S., Pounga D. K. (dal 18′ st Del Lungo T.), Bernasconi L., De Nipoti T., Cassa F. (dal 18′ st Vavassori D.), Vlahovic V. In panchina: Alessio F., Bertini T., Berto G., Ceresoli A., Del Lungo T., Ghislandi D., Lonardo E., Masi A., Mencaraglia F., Scheffer M., Soppy B., Vavassori D. All.: Modesto.

Gol: 7′ pt Panada S. (A), 39′ pt Bergonzi F. (A), 34′ st Vlahovic V. (A), 42’st Sinani (U.C.).

Arbitro: Ursini di Pescara.

Foto: Atalanta