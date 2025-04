Esplode la batteria del camion, camionista all’ospedale

Copiano (PV) – Ieri mattina verso le undici e mezza lungo la strada vicinale della Pieve, nei dintorni della zona industriale una batteria elettrica d’un Tir, per cause in corso di accertamento, è letteralmente esplosa nel vano cargo. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità competenti, la batteria si trovava nel carico del camion, che stava percorrendo la strada vicino alla provinciale 235. Il conducente del mezzo, un uomo di 54 anni, è rimasto leggermente ferito ed è stato trasportato in ospedale al San Matteo di Pavia in codice verde. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Pavia, l’Ats e i Carabinieri, per mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini sull’origine dell’esplosione.