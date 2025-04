Calcio Serie A – L’Atalanta segna subito e raddoppia a metà del primo tempo, poi vive di rendita per tutta la partita

Bergamo (Atalanta – Bologna 2-0) – Dopo tre sconfitte di fila, l’Atalanta torna a correre in zona Champions. Nella 32a giornata di Serie A la squadra di Gasperini vince 2-0 lo scontro diretto col Bologna e difende il terzo posto portandosi a quota 61 punti. Al Gewiss Stadium nel primo tempo la Dea va a segno con Retegui (3′) e Pasalic (21′) e rischia grosso su una conclusione di Ndoye deviata sul palo da Carnesecchi. Nella ripresa poi Italiano prova a cambiare l’inerzia della gara con le sostituzioni, ma i Nerazzurri difendono il risultato con personalità e spediscono i Rossoblù fuori dalla zona Champions. La squadra di Gasperini mette le cose in chiaro già in avvio: bastano poco meno di tre minuti a Retegui per trovare la zampata sull’assist di Bellanova. Ospiti in completa balia degli avversari che siglano anche il raddoppio: stavolta è l’italo-argentino a servire il pallone giusto per l’inserimento di Pasalic, completamente dimenticato dalla retroguardia di Italiano. Ndoye spaventa Carnesecchi che smanaccia sul palo, Kolasinac si fa male al ginocchio ed è costretto a uscire.

Atalanta – Bologna 2-0

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (45’ Toloi); Bellanova (80’ Cuadrado), Ederson, De Roon, Zappacosta (85’ Ruggeri); Pasalic; Retegui (80’ Maldini), Lookman (80’ Brescianini). In panchina: Rui Patricio, Rossi, Kossounou, Sulemana, Samardzic. All.: Gasperini.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri (70’ Holm), Beukema, Lucumì (46’ Casale) (77’ Erlic), Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini (46’ Cambiaghi), Fabbian (46’ Dominguez), Ndoye; Dallinga. In panchina: Bagnolini, Pessina, Lykogiannis, Moro, El Azzouzi, Aebischer, Odgaard, Castro, Pedrola. All.: Italiano.

Gol: 3’ Retegui, 21’ Pasalic.

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia.

Ammoniti: Hien (A), Zappacosta (A), Retegui (A), Toloi (A), Miranda (B).

Recuperi: 4+6.

