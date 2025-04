Calcio Serie A – Vittoria striminzita della Juve sul Lecce

Torino (Juventus – Lecce 2-1) – La Juve tenta lo scatto nell’affollata lotta per la zona Champions. Nella 32a giornata di Serie A la squadra di Tudor batte 2-1 il Lecce e, in attesa di Atalanta-Bologna, si porta al terzo posto a quota 59 punti. All’Allianz Stadium il primo tempo è un monologo bianconero segnato dalle reti di Koopmeiners (2′) e Yildiz (34′) e interrotto solo da un palo di Krstovic. Nella ripresa poi la Juve abbassa i giri e nel finale deve stringere i denti dopo un’incornata vincente di Baschirotto (87′) sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Per la cronaca subito alta e aggressiva, la Juve pressa, occupa bene gli spazi e parte forte. Servito in area da Vlahovic dopo una bella verticalizzazione di Thuram, Koopmeiners sblocca la gara con un diagonale preciso di sinistro. Falcone disinnesca una conclusione ravvicinata di Veiga sugli sviluppi di uno schema su calcio piazzato, poi i tentativi di Locatelli e McKennie non sfondano. In controllo e in pressione, la squadra di Tudor ringhia in mediana, manovra con precisione nello stretto e poco dopo mezz’ora di gioco va ancora a segno al termine di una grande azione in stile rugbistico avviata da Thuram e Yildiz e finalizzata dal turco ancora su assist di Vlahovic.

Juventus – Lecce 2-1

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly; N. Gonzalez (31′ st Conceicao), Locatelli, K. Thuram, McKennie (22′ st Cambiaso); Koopmeiners (22′ st Weah), Yildiz (46′ st Savona); Vlahovic (22′ st Kolo Muani). In panchina: Pinsoglio, Daffara, Alberto Costa, Rouhi, Douglas Luiz. Allenatore: Tudor.

Lecce: Falcone; Jean (11′ Gabriel), Gaspar, Baschirotto; Danilo Veiga (32′ st Helgason), Coulibaly, Pierret, Gallo; Pierotti (11′ st N’dri), Tete Morente; Krstovic (1′ st Rebic). In panchina : Früchtl, Samooja, Guilbert, Sala, Berisha, Rafia, Ramadani, Banda, Kaba, Burnete, Karlsson . Allenatore: Giampaolo.

Gol: 2′ Koopmeiners (J), 34′ Yildiz (J), 42′ st Baschirotto (L).

Arbitro: Zufferli.

Ammoniti: Tete Morente (L).

Foto: Ansa