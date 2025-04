Calcio Serie B – Il “Derby di Modena” va al Sassuolo

Modena (Modena – Sassuolo 1-3) – Finisce 1 a 3 il derby Modena-Sassuolo, partita aperta dal primo all’ultimo minuto vinta dai ragazzi di mister Grosso che domani pomeriggio in caso di non vittoria dello Spezia potranno festeggiare matematicamente il ritorno in Serie A dopo una sola stagione di purgatorio. Apre le marcature Berardi, nella ripresa pareggia Santoro ma Laurienté e Moro chiudono la partita, annullato un gol a Zaro al 90′. Canarini che nel frattempo mantengono 6 punti di vantaggio sulla zona playout con 5 partite ancora da giocare. La partita è equilibrata ma al 24′ ad avere un’altra occasione è il Sassuolo con Berardi che interviene su un pallone conteso e la manda fuori di pochissimo. Alza i giri la squadra di Grosso e dopo una lunga fase di giro palla arriva il gol: Palumbo perde palla, Ghion serve Laurienté, dopo un rimpallo la sfera finisce a Berardi che batte Gagno.Dopo un po’ arriva il meritato pareggio: al 15′ Santoro si accende e da fuori area trova un grandissimo tiro su cui Moldovan stavolta non puo’ nulla. La reazione immediata questa volta è del Sassuolo che si riporta avanti già al 19′ con un bel tiro da fuori di Laurienté, troppo angolato per Gagno che non ci arriva. l 45′ annullato il gol che accorcerebbe le distanze al Modena: calcio d’angolo di Palumbo, Zaro segna ma Santoro viene richiamato al VAR e annulla per un fallo su Muharemovic. Nel finale i ragazzi di Mandelli attaccano fino all’ultimo ma senza trovare il gol.

Modena – Sassuolo 1-3

Modena: Gagno, Magnino, Zaro, Cauz, Di Pardo (36’st Kamate), Santoro, Gerli (42’st Battistella), Cotali (28’st Idrissi), Caso (36’st Bozhanaj), Palumbo, Gliozzi (28’st Defrel). In panchina: Seculin, Bagheria, Duca, Mendes, Caldara, Oliva, Botteghin. All.: Mandelli.

Sassuolo: Moldovan; Toljan, Romagna, Muharemovic, Doig; Boloca (13’st Obiang), Ghion (36’st Pierini), Iannoni; Berardi (41’st Verdi), Moro (41’st Mulattieri), Laurienté (36’st Lipani). In panchina: Satalino, Volpato, Pieragnolo, Paz, Lovato, Mazzitelli, Skjellerup. All.: Grosso.

Gol: 36′ pt Berardi (S), 15′ st Santoro (M), 19′ st Laurienté (S), 31′ st Moro (S).

Arbitro: Santoro di Messina.

Foto: Modena FC