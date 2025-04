Calcio Serie C – Un bel Milan Futuro prevale sulla Ternana

Solbiate D’Arno (Milan Futuro – Ternana 1-0) – Milan Futuro ingrana la terza. Dopo Campobasso e Sestri Levante, al Chinetti contro la Ternana arriva la terza vittoria consecutiva in campionato: 1-0 il risultato finale, determinato dal gol segnato da Quirini nel recupero del primo tempo, e dal rigore parato da Nava a dieci minuti dal fischio finale. Un successo che arriva al termine di una prestazione solida e concreta, la squadra di Oddo ha esibito compattezza e organizzazione, dando seguito con altri tre punti a un prezioso momento di forma. Parole d’ordine: sacrificio e verticalità, che ha permesso più volte di scardinare la retroguardia degli Umbri, secondi in classifica. Per Quirini arriva il terzo gol stagionale con la nostra maglia – che veste da gennaio -, stavolta in tuffo di testa accompagnando in rete l’assist preciso di Camarda. La parata di Vannucchi su Ianesi è stata importante, ma l’intervento principe nei 90′ l’ha compiuto Lapo Nava, che al 79′ ha bloccato il rigore di Cicerelli. Se per Quirini è arrivato il terzo gol, per Nava questo è il terzo rigore parato in stagione. Ora l’attenzione della squadra si sposta sulla trasferta di Gubbio, in programma lunedì 21 aprile (Lunedì dell’Angelo) alle 15.00. Serve una nuova conferma, un altro passo importante verso la salvezza.

Milan Futuro – Ternana 1-0

Milan F. (3-5-2): Nava; Coubis, Camporese, Bartesaghi; Quirini (77′ Magni), Malaspina (58′ Bozzolan), Branca, Sandri, Alesi; Ianesi (65′ Turco), Camarda (65′ Magrassi). In panchina: Colzani, Raveyre, Dutu, D’Alessio, Sia, Minotti, Victor, Traoré, Omorgbe, Vos. All.: Oddo.

Ternana: (4-3-2-1): Vannucchi, Casasola (45′ Aloi), Fazzi, Capuano, Tito, Donati, De Boer (45′ Damiani), Vallocchia (81′ Ciammaglichella), Curcio (81′ Donnarumma), Cicerelli, Cianci. In panchina Vitali, Ferrante, Bonugli, Bellavigna, Ciammaglichella, Martella, Donnarumma. All.: Liverani.

Gol: 46′ Quirini.

Arbitro: Bozzetto di Bergamo.

Ammoniti: 23′ Malaspina (M), 32′ Vallocchi (T), 33′ Capuano (T), 67′ Cicirelli (T), 73′ Quirini (M).

Foto: Calcio Fere