Pallacanestro Serie A – L’Olimpia Milano si risolleva ai danni dell’Estra Pistoia

Milano (Olimpia Milano – Estra Pistoia 95-80) – Dopo due ko consecutivi, l’Olimpia Milano torna al successo: 95-80 su Pistoia. LeDay e Tonut fanno subito scattare l’EA7 sul +5 (8-3), ma Pistoia fornisce una buonissima reazione e sorpassa con Benetti (15-12). Il primo quarto vede l’Estra in vantaggio, sul 24-23, ma nel secondo c’è la risposta meneghina. Ci pensa Bortolani a suonare la carica e portare i suoi sul +5 (39-34), prima del nuovo controsorpasso: tripla di Paschall e 40-39 toscano. Si torna subito in parità e, appena prima della sirena, LeDay chiude sul 47-45 a metà gara. Nella ripresa dilaga l’Olimpia, con uno strepitoso Mirotic (18 punti e 9 rimbalzi) che firma il +10 (57-47). Milano tocca anche il +13 (68-55), poi Pistoia accorcia parzialmente con Cooke: 73-62 per l’Armani a metà gara. L’ultimo quarto concede un’iniziale illusione a Pistoia, che torna sul -7 con Paschall (77-70) prima di affondare: parziale di 15-4 per chiudere i giochi. Bastano quattro triple consecutive di Mirotic, Brooks, Bortolani e LeDay (top-scorer con 24 punti) per spegnere l’Estra e volare sul +20 (95-75). Messina concede anche minuti a Garavaglia, che sbaglia due volte al tiro, e Milano rallenta. Finisce 95-80 per l’Olimpia, che consolida la 5a posizione (17-9). Pistoia resta ultimissima con uno score di 5-21 e sei ko consecutivi, nove nelle ultime dieci gare. Settimana prossima potrebbe divenire ufficiale la retrocessione dell’Estra.

Olimpia Milano – Estra Pistoia 95-80 (23-24/24-21/26-17/22-18)

EA7 Emporio Armani Milano: Mannion, Tonut, LeDay, Ricci, Mirotic, Bortolani, Garavaglia, Brooks, Flaccadori, DIop, Caruso. All.: Messina.

Estra Pistoia: Benetti, Della Rosa, Cooke 13, Saccaggi, Allen, Ceron, Paschall, Novori, Boglio, Valerio-Bodon. All.: Okorn.

Foto: backdoorpodcast.com