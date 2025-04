Pallacanestro Serie B – Il Derthona insegue ma non riesce a raggiungere il Quarranta

Tortona (๐†๐ฎ๐ฅ๐ฅ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ ๐’๐ฎ๐ฉ๐ž๐ซ๐ฆ๐ž๐ซ๐œ๐š๐ญ๐ข ๐ƒ๐ž๐ซ๐ญ๐ก๐จ๐ง๐š โ€“ ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐จ๐ซ๐ณ๐ข๐จ ๐‹๐ž๐จ๐ง๐š๐ซ๐๐จ ๐๐ฎ๐š๐ซ๐ซ๐š๐ญ๐š 57 – 93) – Brutta sconfitta casalinga per il Gulliver Supermercati Derthona, che nella decima giornata del Play-in Gold di Serie B Interregionale cede nettamente al Consorzio Leonardo Quarrata col punteggio di 57-93. La partita, andata in scena al Pala-Camagna di Tortona, si รจ messa subito in salita per i padroni di casa, costretti a inseguire fin dai primi minuti. Il divario tra le due squadre si รจ ampliato progressivamente, lasciando poco spazio a eventuali rimonte da parte del Derthona. Il terzo quarto ha definitivamente indirizzato lโ€™incontro a favore degli ospiti toscani, che hanno poi gestito il vantaggio negli ultimi dieci minuti, utili solo a fissare il punteggio finale. Con questa sconfitta, il Derthona resta allโ€™ultimo posto in classifica a quota 8 punti. Il prossimo impegno per i Bianconeri sarร lโ€™ultimo turno infrasettimanale, in programma mercoledรฌ 16 aprile, ย in trasferta a Monteriggioni (SI),contro il Costone Siena. Palla a due prevista per le ore 21:00.

๐†๐ฎ๐ฅ๐ฅ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ ๐’๐ฎ๐ฉ๐ž๐ซ๐ฆ๐ž๐ซ๐œ๐š๐ญ๐ข ๐ƒ๐ž๐ซ๐ญ๐ก๐จ๐ง๐š โ€“ ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐จ๐ซ๐ณ๐ข๐จ ๐‹๐ž๐จ๐ง๐š๐ซ๐๐จ ๐๐ฎ๐š๐ซ๐ซ๐š๐ญ๐š 57 – 93 (๐Ÿ๐Ÿ-๐Ÿ๐Ÿ, ๐Ÿ๐Ÿ–-๐Ÿ’๐Ÿ—, 17-22)

๐ƒ๐ž๐ซ๐ญ๐ก๐จ๐ง๐š: Fonio Fracchia 2, Fogliato 3 (6 reb), Lisini 4, Albertinazzi 8, Borasi, Korlatovic, Diodati 10 (2/3 da tre), Aprile 4, Brizzi 2 (5 reb), Gatti 6, Josovic 16 (4/6 da due), Cissรจ 2. All. Ansaloni, Ass. Fanaletti, Censurini.

๐๐ฎ๐š๐ซ๐ซ๐š๐ญ๐š: Angelucci 6, Mongelli ne, Artioli 2, Nyuol 2, Balducci 3, Molteni 11, Calabrese 14, Bortnikovs 9, Regoli 23, Antonini 5, Babovic 3, Tiberti 15. All. Tonfoni.

๐€๐ซ๐›๐ข๐ญ๐ซ๐ข: Vincenzi di Curtatone (MN) e Pittatore di Torino.

Foto: Play Basket