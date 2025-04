Auto F1 – La Ferrari “Made in France” tira a campare

Bahrain- Oscar Piastri vince la gara del GP del Bahrain della Formula 1 2025 condotta dall’inizio alla fine grazie ad una McLaren che si è confermata la macchina migliore in pista. L’australiano precede al traguardo la Mercedes di George Russell e l’altra McLaren di Lando Norris protagonista di una corsa altalenante che lo ha visto a lungo in bagarre con le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton che hanno chiuso rispettivamente al 4° e al 5° posto.ara ricca di colpi di scena fin dalla partenza quella di Sakhir. Le Ferrari di Leclerc e Hamilton infatti provano a sorprendere tutti scegliendo le gomme medie per il via, mentre tutti gli altri si schierano con la soft, ma il monegasco, che partiva 2°, paga al via questa scelta venendo superato da Russell e Norris.

L’ordine d’arrivo della gara della Formula 1 a Sakhir

Oscar Piastri George Russell +15.499 Lando Norris +16.273 Charles Leclerc +19.679 Lewis Hamilton +27.993 Max Verstappen +34.395 Pierre Gasly +36.002 Esteban Ocon +44.244 Yuki Tsunoda +45.061 Oliver Bearman +47.594

La classifica piloti della F1 2025 dopo il GP del Bahrain

Lando Norris (McLaren) 77 punti Oscar Piastri (McLaren) 74 Max Verstappen (Red Bull) 69 George Russell (Mercedes) 63 Charles Leclerc (Ferrari) 32 Kimi Antonelli (Mercedes) 30 Lewis Hamilton (Ferrari) 25 Alexander Albon (Williams) 18 Esteban Ocon (Haas) 14 Lance Stroll (Aston Martin) 10

La classifica costruttori della “Formula 1” dopo la gara di ieri

McLaren 151 punti Mercedes 93 Red Bull 71 Ferrari 57 Haas 20

Foto: La Voce di New York