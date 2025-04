Calcio Serie A – Il Como resta in A battendo il Toro

Como (Como – Torino 1-0) – Nella trentaduesima giornata di Serie A, il Como batte 1-0 il Torino e blinda la salvezza. A decidere la partita del Sinigaglia è Douvikas, che al 38′ impatta perfettamente il cross di Vojvoda e di testa realizza una rete fondamentale per la stagione dei lariani. La formazione di Fabregas sale a 36 punti e, di fatto, si assicura la permanenza nel massimo campionato. Annullato al 92′ il possibile pari di Ilic per un doppio tocco di Biraghi sulla battuta del calcio d’angolo da cui era scaturita la rete: i granata restano a quota 40.Il capolavoro Como è quasi completo: l’1-0 al Torino permette a Fabregas di salire a 36 punti, blindando la salvezza. Al Sinigaglia, subito grande occasione per i granata: lancio di Maripan e dietro la coppia Goldaniga-Adams spunta Linetty, che di testa la manda però a lato, mentre al intorno alla mezz’ora di gioco ci provano Da Cunha e Diao per i lariani. L’equilibrio si spezza al 38′, quando Ikoné premia la sovrapposizione di Vojvoda che pennella sulla testa di Douvikas, bravo a infilarsi tra Maripan e Walukiewicz per segnare l’1-0.

Como – Torino 1-0

Como (4-3-3): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno (44′ st Alex Valle); Caqueret (26′ st Sergi Roberto (38′ st Nico Paz), Perrone, Da Cunha; Ikoné (26′ st Strefezza), Douvikas, Diao (38′ st Fadera). In panchina: Reina, Alli, Braunoder, Cutrone, Engelhardt, Felipe Jack, Gabrielloni, Iovine, Smolcic, Van der Brempt. All. Fabregas.

Torino (4-4-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz (34′ st Pedersen), Maripan, Coco (34′ st Masina), Biraghi; Gineitis (34′ st Ilic), Casadei (20′ st Karamoh), Linetty (44′ st Tameze), Elmas; Sanabria, Adams. In panchina: Paleari, Donnarumma, Dembelé, Sosa. All. Vanoli.

Gol: pt 38′ Douvikas.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Foto: Fantacalcio