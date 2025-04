Il patrimonio ferroviario diventa un Museo diffuso

Torino – La Regione Piemonte ha deciso di creare un Museo diffuso del patrimonio ferroviario, di cui faranno parte oltre 150 mezzi storici rotabili, 36 stazioni delle linee ferroviarie Torino-Ceres e Canavesana insieme a quello di Savigliano.

Ad illustrare il progetto nel Grattacielo della Regione gli assessori al Patrimonio Gian Luca Vignale e ai Trasporti Marco Gabusi.

“Il Museo diffuso – hanno affermato Vignale e Gabusi – nasce per mettere a sistema l’importante patrimonio ferroviario della Regione e trasformare beni di grande valenza storica e architettonica in un prodotto turistico e culturale in grado di attirare turisti e promuovere i territori interessati”.

Il piano degli interventi

Il patrimonio acquisito comprende le stazioni Porta Milano, Dora e Madonna di Campagna a Torino, 36 stazioni dislocate lungo Torino Ceres e Canavesana, oltre 150 mezzi rotabili, tra cui locomotive, carrozze passeggeri, carri merci e mezzi di servizio di grande interesse storico.

Le sedi espositive principali saranno il Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano, che verrà ulteriormente valorizzato, la stazione di Porta Milano, una stazione della Torino-Ceres e una nella Canavesana.

Il progetto prevede un ambizioso piano di interventi che inizierà nel 2025 con la progettazione dei lavori e comprenderà: