Picchiava sempre moglie e figli: arrestato

Vignole Borbera (AL) – È stato arrestato stamane dai Carabinieri e portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria l’uomo di 37 anni – già noto alle forze dell’ordine per piccoli reati – che ha picchiato per l’ennesima volta la moglie la quale, solo pochi giorni fa, l’aveva denunciato per i maltrattamenti anche nei confronti dei figli. Dopo l’ennesima richiesta di aiuto, sono intervenuti i Carabinieri trovando la donna in lacrime mentre il marito era scappato appena intuito l’arrivo dei soccorsi. Ma gli Uomini della Benemerita si sono messi sulle sue tracce rintracciandolo in poco tempo. La donna è stata medicata al pronto soccorso di Novi Ligure.