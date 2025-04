Scippa una ragazza e scappa in bici: bloccato dai passanti, arrestato dalla Polizia

Torino – Nel tardo pomeriggio di ieri un marocchino di 35 anni in bicicletta è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver rapinato una ragazza di 20 anni; l’uomo è stato anche denunciato alla Procura della Repubblica di Torino per ricettazione. La ragazza stava telefonando per contattare gli amici che l’avrebbero raggiunta da lì a poco in un locale in corso Moncalieri, ma in quel momento, le si avvicinava un ciclista che, strappatole il cellulare di mano, fuggiva pedalando velocemente. Due passanti, padre e figlio, hanno prestato immediatamente aiuto alla vittima tentando, con successo, di raggiungere il ladro e chiamare il 112. In un attimo sul posto s’è portata una Volante che ha fermato l’uomo trovandogli addotto anche un secondo cellulare di provenienza furtiva, il cui proprietario è stato rintracciato per la restituzione. La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto, con applicazione della misura della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.