Carmagnola (TO) – Stamane sei persone sono finite all’ospedale vittime di un incidente stradale che ha coinvolto sei vetture sull’autostrada A6. Sul posto i Vigili del Fuoco di Torino, ambulanze del 118 e due pattuglie Polstrada. L’autostrada è rimasta bloccata in direzione Savona: si sono formati chilometri di coda e il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi.