Torino – È di quattro feriti non gravi il bilancio d’un incendio divampato stanotte verso l’una e mezza in un appartamento al piano terra d’una palazzina di quattro piani in zona Barriera di Milano. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno evacuato le persone coinvolte dal rogo e spento l’incendio, un’ambulanza del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.