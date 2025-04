Violenta una ragazzina conosciuta sui social: arrestato

Busto Arsizio (VA) – Ieri pomeriggio sono scattate le manette per un giovane nordafricano di 21 anni che ha picchiato e violentato per strada una ragazzina peruviana di 14 anni conosciuta sui social. Le urla della vittima state sentite da una residente che ha avvisato il 112 e, quando gli agenti di una pattuglia della Polizia Locale sono arrivati sul posto in un’area dismessa dietro alla stazione ferroviaria, l’aggressore stava ancora usando violenza alla vittima. Ora è finito in carcere in attesa dell’interrogatorio di convalida mentre la ragazzina è stata ricoverata all’ospedale dove hanno stabilito una prognosi di ben 50 giorni. Sui social l’uomo – residente a Rozzano in provincia di Milano – si era mostrato gentile e la giovane aveva accettato di incontrarlo di persona. Insieme hanno fatto una passeggiata e poi lui l’ha portata in un’area dismessa, in via Vercelli dove sono iniziati gli abusi.