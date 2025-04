Alessandria – Per cause in corso di accertamento ieri sera verso le sette in Spalto Marengo davanti all’istituto Volta è nato un forte diverbio fra due sedicenni sfociato in un accoltellamento a un braccio e una gamba di uno dei due, che è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale infantile dove è stato operato e non è in pericolo di vita. Sul posto una pattuglia della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118. L’aggressore è stato fermato dai Poliziotti.