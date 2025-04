Due Tir si tamponano e danneggiano perfino il cavalcavia

Genova – La viabilità in Liguria è ormai un inferno. Ennesimo incidente nel primo pomeriggio sulla A10 sempre nel tratto compreso tra il casello autostradale di Arenzano e il bivio tra A10 e A26. Nel pomeriggio due Tir si sono tamponati e l’impatto sarebbe stato talmente violento da danneggiare lo stesso cavalcavia dell’A10. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e il personale di Autostrade. Soltanto uno dei due autisti avrebbe riportato delle contusioni, ma giudicate di lieve entità. In direzione Genova ci sono state code per sette chilometri.