Torino – È di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale che si è verificato stamane in una galleria lungo la A32 Torino-Bardonecchia tra un Tir e un’auto. Sul Posto i Vigili del Fuoco che hanno estratto dalle lamiere dell’auto una persona in gravissime condizioni e l’hanno affidata al personale del 118 per il ricovero all’ospedale. L’autostrada è rimasta chiusa tutta la mattina per consentire le operazioni di ripristino della viabilità.

Foto: Ansa