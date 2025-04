Scontro in Regione Piemonte fra Lega e FdI sull’intramoenia

Torino – Mentre si cerca di capire qualcosa nel casino delle liste d’attesa (ma quando metti un camionista a fare il cuoco e un cuoco a fare il camionista non funziona più niente) torna in campo l’ex assessore alla Sanità della Lega, Luigi Icardi (Lega), attuale presidente della Commissione sanità, assistenza, servizi sociali, politiche degli anziani della Regione Piemonte, che ha depositato una proposta di legge per mettere ordine nel mare magnum della libera professione dove ogni Asl e ogni ospedale fa sostanzialmente a modo suo. Mossa che ha agitato non poco gli animi dell’alleato di maggioranza Federico Riboldi (Fratelli d’Italia), assessore alla Sanità. Per il Leghista e salviniano di ferro Icardi serve una legge quadro regionale sull’intramoenia su cui poi l’esecutivo potrà intervenire, e attacca Riboldi: “Forse chi critica ha poca esperienza in materia”.