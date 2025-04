Genova – Nella tarda mattinata di oggi un Tir si è ribaltato nel tratto tra Arenzano e il bivio dell’A26 sull’autostrada A10 all’altezza del km 12,8 in direzione Genova. L’incidente ha bloccato la viabilità con ben 4 chilometri di coda verso Genova. Sul posto il 118, Polstrada e i Vigili del Fuoco. L’autista è stato soccorso e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Non ci sono altri feriti.