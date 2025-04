Un Tir in autostrada sbanda e demolisce il parapetto di un viadotto

Genova – Oggi pomeriggio verso le tre e mezza lungo l’autostrada A10 tra Arenzano e il bivio con la A26 in direzione Genova un Tir è uscito di strada e ha divelto le barriere di un viadotto all’altezza del chilometro 12,8 e l’autostrada è stata chiusa verso il capoluogo. Sul luogo sono intervenuti l’automedica del 118, la Croce Verde Praese e la Croce Oro di Sciarborasca, i Vigili del Fuoco, Polstrada, i soccorsi meccanici e personale di Autostrade. Non si registrano feriti gravi, solo il camionista rimasto coinvolto in modo lieve. Nel tratto interessato si sono verificati 4 chilometri di coda in direzione Genova.

Foto: Genova 24