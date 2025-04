Uno schianto nella notte, muore un automobilista di 19 anni

Gambolò (PV) – Per cause in corso di accertamento stanotte lungo la Provinciale 183 è morto un ragazzo di soli 19 anni che è uscito di strada con la sua auto verso le 3:40. L’allarme è stato dato da un automobilista di passaggio, che ha notato l’auto fuori strada. Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso dell’AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: i sanitari giunti tempestivamente sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Accorsi anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Pavia, che ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Dai primi accertamenti sembra che il giovane al volante abbia perso il controllo del veicolo, uscendo di strada sul lato destro, schiantandosi contro un albero.