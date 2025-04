Chiusa per due mesi la Rsa Trucco per lavori di manutenzione

Novi Ligure (AL) – La storica clinica Trucco di Via Marconi ospita in un reparto una Rsa (Residenza sanitaria assistenziale – Casa di Riposo) che deve essere adeguata alle norme sull’impianto elettrico. Per questo motivo è stata chiusa su disposizione di Asl e Nas di Alessandria. I lavori inizieranno subito mentre i 21 ospiti saranno momentaneamente trasferiti in altre case di riposo. Nella struttura continua invece l’attività del centro polispecialistico interno. Bisognerà attendere due mesi per tornare alla normalità e far rientrare gli ospiti.