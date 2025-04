Finalmente il Metano: pulito, economico, efficiente e sicuro!

Alesssandria – È stata presentata ieri mattina – mercoledì 16 aprile 2025 – nella Sala Consiglio della Provincia di Alessandria, la nuova “flotta” di 34 autobus alimentati a metano appena entrati in servizio sulle linee interurbane della provincia di Alessandria. I mezzi, acquistati da Bus Company Srl con un co-finanziamento della Regione Piemonte, sono degli Iveco Crossway. La spesa sostenuta per i nuovi autobus, che vanno a sostituire quelli utilizzati precedentemente, ammonta a 8,5 milioni di euro. Alla presentazione sono intervenuti il presidente della Provincia di Alessandria Luigi Benzi, l’assessore del Comune di Alessandria Michelangelo Serra, l’assessore regionale alla Mobilità Marco Gabusi, i consiglieri regionali Marco Protopapa, Davide Buzzi Langhi e Silvia Raiteri, l’europarlamentare Giovanni Crosetto, l’amministratore delegato di Bus Company Enrico Galleano e il responsabile commerciale autobus di Iveco Italia Tiziano Dotti. Presenti in sala, tra gli altri, alcuni primi cittadini della provincia di Alessandria, i vertici dell’Agenzia della Mobilità Piemontese (Amp) e della Fondazione Slala, autorità civili e militari. Per l’occasione due dei nuovi autobus sono stati “esposti” in piazza della Libertà davanti alla Provincia di Alessandria.

“Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di rinnovamento del trasporto pubblico locale, dove la sostenibilità ambientale non è più una scelta, ma un valore imprescindibile – spiega Enrico Galleano, legale rappresentante di Bus Company -. I nuovi mezzi sono dotati di motorizzazione a metano, una delle soluzioni più virtuose dal punto di vista ambientale attualmente disponibili, accanto alla trazione elettrica”.

L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso una mobilità pubblica più sostenibile, accessibile ed efficiente, con l’obiettivo di migliorare il servizio offerto ai cittadini anche nelle aree meno centrali e allo stesso tempo ridurre in modo significativo l’impatto ambientale del tpl.

“Questa nuova ‘flotta’ è parte di una visione che pone al centro l’utente e il territorio – continua Galleano -: ‘cucire’ le diverse aree geografiche, anche quelle meno centrali, con un servizio puntuale, accessibile e sostenibile, come solo il trasporto su gomma ha la possibilità di fare. Siamo convinti che, se supportato da tecnologie pulite, il trasporto su gomma possa oggi dimostrarsi un alleato importante nelle politiche di mobilità sostenibile, in quanto capace di interpretare in modo moderno e responsabile le esigenze di un territorio in evoluzione”.